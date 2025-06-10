Сборная Казахстана по боксу завершила выступление на престижном турнире: количество медалей

Сборная Казахстана по боксу завершила выступление на турнире Eindhoven Boxcup, который прошел в Эйндховене (Нидерланды), передают Vesti.kz.

На международном соревновании, собравшем сильнейших боксеров Европы, казахстанские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе. В копилке национальной команды - восемь медалей разного достоинства.

Золотые медали:Даниял Сабит (весовая категория до 50 кг)Абылайхан Жусупов (до 70 кг)Ерасыл Жакпеков (до 80 кг)Даулет Толемисов (до 85 кг)Нурлан Сапарбай (свыше 90 кг)Бронзовые медали:Ертуган Зейнуллинов (до 65 кг)Сабыржан Аккалаков (до 75 кг)Сагындык Тогамбай (до 90 кг)

Eindhoven Boxcup считается одним из самых престижных турниров в европейском любительском боксе. Для казахстанских спортсменов участие в нем — важный этап подготовки к крупным международным соревнованиям, включая квалификационные турниры Олимпийских игр.

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