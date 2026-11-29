Казахстанская боксёрша Бакыт Сейдиш не смогла пробиться в полуфинал финального этапа Кубка мира, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

Сейдиш уступила призёру Олимпиады

В четвертьфинале весовой категории до 70 килограммов представительница Казахстана встретилась с китаянкой Ян Лю — серебряным призёром Олимпийских игр в Париже.

Сейдиш, которая в этом году стала чемпионкой Казахстана и дошла до финала чемпионата Азии, уступила сопернице по итогам трёх раундов. Судьи единогласно отдали победу китаянке со счётом 5:0.

Таким образом, Бакыт завершила выступление на турнире.

Кубок мира проходит в Ташкенте

Финальный этап Кубка мира по боксу проходит в Ташкенте с 28 ноября по 3 декабря. В соревнованиях принимают участие 142 боксёра из 31 страны.

Ранее чемпион Казахстана Фарух Токтасынов разгромил соперника и вышел в полуфинал Кубка мира по боксу.

Кроме того, казахстанская боксёрша Карина Ибрагимова разгромно одержала победу и завоевала первую для Казахстана путёвку в финал турнира.