Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов рассказал о предстоящих сборах команды и соревнованиях, а также рассказал о травме боксера Сакена Бибосынова, передают Vesti.kz.

- Впереди нас ждут учебно-тренировочные сборы в Испании. В основном мы везем туда 3-4 номеров сборной с целью проверить их способности. Затем мы примем участие в Болгарии в Кубке Странджа и планируем еще один сбор. После Болгарии организуем дополнительные сборы в России и определим, кто войдет в сборную, - цитирует тренера Sport+.

- Как насчет будущего члена национальной сборной Сакена Бибосынова?

- Сакен получил травму спины перед чемпионатом Азии, поэтому он не будет участвовать в предстоящих сборах.

Напомним, Бибосынов выступил на ЧА-2024, где дошел до 1/4 финала.

Ранее Сатжанов рассказал о преемнике Сакена Бибосынова в сборной Казахстана.

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