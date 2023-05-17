Российский боксер завершил любительскую карьеру после поражения казахстанцу на ЧМ-2023

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио-2020 российский боксер Имам Хатаев принял решение завершить любительскую карьеру, сообщают Vesti.kz. Теперь он намерен сосредоточиться на выступлении на профессиональном ринге.

Это заявление 28-летний боксер сделал после завоевания бронзовой медали на чемпионате мира-2023 в Ташкенте. Там Хатаев дошел до полуфинала, где уступил будущему чемпиону миру из Казахстана Нурбеку Оралбаю.

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"Для меня этот чемпионат мира по любителям был первым и последним, - цитирует Хатаева "Матч ТВ". - Как вы помните, я еще после Олимпиады заявил, что перехожу в профессионалы. Но так вышло, что по профессионалам не получилось провести бой (осенью 2022 года), и так я попал на чемпионат России. Решил выступить на этом турнире. Чемпионат России в Чите я выиграл и поехал на мир".

"Повторюсь, это мой первый и последний чемпионат мира, - добавил боксер. - Это были мои последние соревнования в любительском боксе. Для себя я окончательно на 100 процентов решил переходить в профессионалы. У меня возраст, плюс все говорят, что мой стиль бокса именно профессиональный. Я и сам чувствую, что мне давно нужно было переходить в профессионалы".