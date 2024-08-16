В России оценили выбор нового тренера сборной Казахстана по боксу

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Вчера 23:10
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Автор YouTube-канала neKARAte прокомментировал смену главного тренера в мужской сборной Казахстана по боксу, передают Vesti.kz.

После Олимпийских игр-2024 в Париже своего поста лишился Мырзагали Айтжанов. На его место назначили Кайрата Сатжанова. При этом отмечалось, что в национальную команду будут приглашены иностранные тренеры-консультанты, тренер по физической подготовке, а также научная группа. Кроме того, новому тренеру запрещается иметь личных учеников.

"Честно говоря неожиданное решение, больше похоже на фарс, Казахстан поражает конечно", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, мужская сборная Казахстана была представлена во всех семи весах на ОИ-2024. Но только Нурбек Оралбай добрался до пьедестала почета, выиграв серебро в категории до 80 килограммов.

Метки:
Олимпиада-2024 Сборная Казахстана по боксу Бокс

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