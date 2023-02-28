В России одним словом описали провал Казахстана на малом ЧМ по боксу

Автор российского YouTube-канала "неКАРАтэ" прокомментировал выступление сборной Казахстана на международном турнире "Кубок Странджа-2023" в Софии (Болгария), который также называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанские боксеры остались без золота, завоевав всего две медали - серебро и бронзу. В итоговом зачете Казахстан занял седьмое место.

"На седьмой строчке рейтинга у нас Казахстан, Италия, Турция. Одна серебряная, одна бронзовая. Казахстан, камон. Не всех привезли, я знаю, но костяк сборной был на "Страндже". По-моему, это фэйл", - сказал автор.

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Лидером "Кубка Странджа-2023" стала сборная Узбекистана - семь золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей. Второе место заняла Болгария (4-1-1), а замкнула тройку сборная США (1-0-2).

Для сравнения, в прошлом году на Кубке Странджа-2022 казахстанские боксеры завоевали девять медалей - две золотые, две серебряные и пять бронзовых наград. Тогда в медальном зачете Казахстан разделил второе-третье места с Россией, а лидером также стал Узбекистан.