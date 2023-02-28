В России одним словом описали провал Казахстана на малом ЧМ по боксу

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 10:03
©olympic.kz/Турар Казангапов

Автор российского YouTube-канала "неКАРАтэ" прокомментировал выступление сборной Казахстана на международном турнире "Кубок Странджа-2023" в Софии (Болгария), который также называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанские боксеры остались без золота, завоевав всего две медали - серебро и бронзу. В итоговом зачете Казахстан занял седьмое место.

"На седьмой строчке рейтинга у нас Казахстан, Италия, Турция. Одна серебряная, одна бронзовая. Казахстан, камон. Не всех привезли, я знаю, но костяк сборной был на "Страндже". По-моему, это фэйл", - сказал автор.

Казахстан 0 - 7 Узбекистан. Определились победители малого чемпионата мира по боксу

Лидером "Кубка Странджа-2023" стала сборная Узбекистана - семь золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей. Второе место заняла Болгария (4-1-1), а замкнула тройку сборная США (1-0-2).

Для сравнения, в прошлом году на Кубке Странджа-2022 казахстанские боксеры завоевали девять медалей - две золотые, две серебряные и пять бронзовых наград. Тогда в медальном зачете Казахстан разделил второе-третье места с Россией, а лидером также стал Узбекистан.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Сборная Казахстана по боксу Кубок Странджа Болгария

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:35
Любительский бокс
Узбекистан установил рекорд на малом ЧМ по боксу. Казахстан остался без золота
Сегодня , 10:03
Любительский бокс
В России одним словом описали провал Казахстана на малом ЧМ по боксу
Сегодня , 09:50
Любительский бокс
Кункабаева уличили в страхе перед Джалоловым. Узбек без боя выиграл золото малого ЧМ по боксу
Сегодня , 09:03
Любительский бокс
Батыр Джукембаев отреагировал на извинения борца перед Сериком Сапиевым после публичного скандала
Сегодня , 00:00
Любительский бокс
IBA отметила нокаут в исполнении лидера сборной Казахстана на малом ЧМ по боксу
Вчера , 21:28
Любительский бокс
Еще одна сборная объявила о бойкоте ЧМ по боксу с участием Казахстана
Вчера , 13:57
Любительский бокс
"Узбекистан сильнее, но…". Легендарный боксер раскритиковал сборную Казахстана
Вчера , 12:12
Любительский бокс
Золото без боя для Узбекистана. Джалолов отреагировал на победу на малом ЧМ после отказа Кункабаева
Вчера , 10:23
Любительский бокс
Казахстан 0 - 7 Узбекистан. Определились победители малого чемпионата мира по боксу
26 февраля, 23:33
Любительский бокс
Полное видео боя казахстанца в финале провального малого ЧМ по боксу
© 2008 - 2023 ТОО «EML»