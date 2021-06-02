"Результат семилетнего труда". В Алматы встретили казахстанских боксеров после чемпионата Азии

В Алматы прибыла часть сборной Казахстана по боксу. Наши спортсмены представляли страну на чемпионате Азии в ОАЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Болельщики и близкие оказали теплый прием медалистам. Однако в южную столицу прилетели не все боксеры. Часть сборной прибудет в Нур-Султан.

Отметим, что женская команда в ОАЭ завоевала восемь золотых, одну серебряную и одну бронзовые медали. На счету мужчин пять "серебра" и одна "бронза".

"Как минимум, мое выступление было не самым легким. Ощущала, что могу стать первой. С каждым раундом старалась прибавлять. Все преодолели. Для меня - это личная победа. Семь лет шла к этому. Это результат моего труда за этот период",- озвучила по прилете Фариза Шолтай.

Добавим, что женская сборная Казахстана по боксу стала лучшей в медальном зачете чемпионате Азии в ОАЭ. У мужчин - четвертое место. Со всеми именами победителей и призеров можно ознакомиться здесь.

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