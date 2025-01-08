Ревнивая жена принесла Казахстану золото чемпионата Азии по боксу

Казахстанский боксер Абылайхан Жусупов в интервью YouTube-каналу "СПОРТ МИНИСТРІ" поделился подробностями пересмотра результата скандального финала с его участием на чемпионате Азии в Чиангмае (Тайланд), передает Vesti.kz.

Напомним, во время финального поединка чемпионата Азии узбекистанский боксер Хавасбек Асадуллаев, во время клинча, укусил Жусупова. Данное нарушение, не было своевременно замечено рефери, но позднее было обнаружено при пересмотре поединка после поданной Федерацией бокса Казахстана апелляции. Согласно правилам ASBC, казахстанец был признан победителем боя и чемпионом Азии-2024 в весе до 71 килограмма за счет дисквалификации оппонента.

"Раскрою секрет, который нигде и никем не освещался: после финального поединка я отправил девушке фотографию укуса и сказал: "Не вздумай ревновать, это - боевая травма, а не последствия Тайланда!", и ушел на награждение. Во время телефонного разговора в гостинице девушка попросила опубликовать фотографию укуса в сторис инстаграм, я согласился.

Оказывается, она опубликовала фотографию и отметила аккаунт Boxing.uz (Федерация бокса Узбекистана). Далее, скриншот этой публикации сделал капитан сборной Айбек Оралбай и отправил главе казахстанской федерации бокса Шахмурату Муталипу. После этого ко мне обратились представители КФБ и попросили отправить фотографию. Перед вылетом у меня был разговор с главой КФБ, где он мне сказал, чтобы я не волновался и протест уже подан и Казахстан пойдет до конца в этом скандале. Уже в Казахстане, после информации о моей победе в финале, я еще больше стал уважать дядю Шахмурата, он выполнил свое обещание и доказал, что человек слова", - сказал Жусупов.