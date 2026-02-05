Решилась судьба медали Казахстана на боксёрском турнире в Испании

Сегодня, 5 февраля, казахстанка Виктория Байдукова провела бой в рамках боксёрского турнира Boxam Elite, который проходит в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 60 килограммов её соперницей стала украинка Татьяна Довгаль. По итогам трёх раундов Байдукова уступила по очкам и не смогла выйти в полуфинал, а также гарантировать себе как минимум бронзовую медаль.

Международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и включает соревнования среди мужчин и женщин.

Сегодня от Казахстана на турнире выступят ещё несколько боксёров. Подробности — по ссылке.