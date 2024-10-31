Разгромом завершился бой казахстанки за финал ЧМ-2024 по боксу

Казахстанская боксерша Багжан Отынбай провела полуфинальный поединок на молодежном чемпионате мира-2024 в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

В полуфинале в весовой категории до 52 килограммов ее соперницей оказалась представительница Китая Яньфень Чень. Этот бой закончился победой китаянки раздельным решением судей - 4:1

Таким образом, Чень выступит в финале мирового первенства, а Отынбай завершила выступление на турнире в статусе бронзовой призерки.

Отметим, что ранее бронзу Казахстану принесла Анель Абдрасилова (48 кг).

Напомним, всего сборную Казахстана в полуфинале МЧМ-2024 представляют семнадцать боксеров - восемь мужчин и девять женщин.