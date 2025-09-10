Разгромом завершился бой Казахстан - Узбекистан за медаль ЧМ-2025 по боксу

Казахстанская боксёрша Виктория Графеева сразилась с представительницей Узбекистана Ситорой Турдибековой в рамках четвертьфинала чемпионата мира по боксу, который проходит в Ливерпуле (Англия).

Поединок прошёл в лимите до 60 килограммов. Первая трёхминутка завершилась в пользу Графеевой с небольшим преимуществом - 3:2. Второй раунд снова остался за казахстанкой - на сей раз со счётом 4:1.

В решающем отрезке рефери приходилось прерывать поединок из-за разбитого носа у Турдибековой. Тем не менее, казахстанка не сбавляла оборотов и довела встречу до уверенной победы - 5:0 (3 раунд).

Таким образом, Графеева вышла в полуфинал, гарантировав себе бронзовую медаль соревнований. Турдибекова, в свою очередь, покидает турнир.

Далее сегодня, 10 сентября, на ринг поднимутся ещё 12 представителей Казахстана. Ознакомится с расписанием и соперниками можно по этой ссылке.

Виктория Графеева — действующая чемпионка Азии и обладательница серебра мирового первенства-2025. Азиатская конфедерация бокса (ASBC) назвала её "самой перспективной боксёршей в составе сборной Казахстана".