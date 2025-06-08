Разгромом обернулся бой трехкратного призера ЧМ из Казахстана за финал

Казахстанский боксер Абылайхан Жусупов уверенно пробился в финал международного турнира Eindhoven Box Cup, который проходит в Эйндховене (Нидерланды), передают Vesti.kz.

В полуфинальной схватке в весовой категории до 70 килограммов опытному казахстанцу противостоял бельгиец Анас Каддури. Жусупов, с самого начала захвативший инициативу, без труда переиграл соперника, продемонстрировав класс и преимущество во всех компонентах. Судьи единогласно отдали победу Абылайхану - 5:0.

Ранее на турнире Жусупов также не оставил шансов литовскому боксеру Александру Трофимчуку, вновь выиграв единогласным решением - 5:0.

Стоит отметить, что Абылайхан Жусупов является трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира - в 2017, 2019 и 2021 годах.