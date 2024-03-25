Разгромом с нокдауном завершился бой казахского боксера на турнире в Баку

Казахстанский боксер Талгат Сырымбетов провел свой первый бой на международном турнире "Великий шелковый путь", который проходит в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале турнира в весовой категории до 60 килограммов Сырымбетов встречался с Марком Адольфом Балохом из Венгрии. Поединок завершился победой казахстанца единогласным решением судей. При этом в третьем раунде венгру отсчитали нокдаун.

Позднее сегодня на ринг выйдут еще два казахстанца:

71 кг: Дархан Дуйсебай - Наби Исгандаров (Азербайджан)

86 кг: Бекзат Танатар - Самандар Джалолов (Узбекистан).

Напомним, Казахстан представлен на турнире в 11 весовых категориях. Ранее свои поединки проиграли Камшыбек Кункабаев (+92 кг), Дамир Абдикадир (51 кг), Тимур Нурсеитов (75 кг) и Серик Темиржанов (63,5 кг).