Разгромом с нокдауном завершился бой казахского боксера на турнире в Баку

Казахстанский боксер Талгат Сырымбетов провел свой первый бой на международном турнире "Великий шелковый путь", который проходит в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz.
В четвертьфинале турнира в весовой категории до 60 килограммов Сырымбетов встречался с Марком Адольфом Балохом из Венгрии. Поединок завершился победой казахстанца единогласным решением судей. При этом в третьем раунде венгру отсчитали нокдаун.
Позднее сегодня на ринг выйдут еще два казахстанца:
71 кг: Дархан Дуйсебай - Наби Исгандаров (Азербайджан)
86 кг: Бекзат Танатар - Самандар Джалолов (Узбекистан).
Напомним, Казахстан представлен на турнире в 11 весовых категориях. Ранее свои поединки проиграли Камшыбек Кункабаев (+92 кг), Дамир Абдикадир (51 кг), Тимур Нурсеитов (75 кг) и Серик Темиржанов (63,5 кг).
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