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Сильнее Казахстана? Пять фактов о сборной Люксембурга, которые вас удивят

Сильнее Казахстана? Пять фактов о сборной Люксембурга, которые вас удивят
©IG/flf.lu

Сегодня, 26 марта, сборная Казахстана по футболу проведет гостевой товарищеский матч с национальной командой Люксембурга. Ранее игроки из этих стран друг другу не противостояли, и немногие в Казахстане знают, что из себя представляет сборная Люксембурга - страны с населением менее 700 тысяч человек. Поэтому корреспондент Vesti.kz подготовил пять интересных фактов о соперниках казахстанской дружины.

Матч между сборными Люксембурга и Казахстана начнется в 00:45 по казахстанскому времени. В прямом эфире встречу покажут телеканалы Qazsport и Qazaqstan. Начало трансляции - в 00:35.

Обе команды лишились возможности пробиться на Евро-2024, проиграв в полуфинале стыковых матчей. Если Казахстан был разбит Грецией (0:5), то Люксембург в скандальном матче уступил Грузии (0:2).

Люксембург находится выше Казахстана в рейтинге ФИФА

В актуальном мировом рейтинге от Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Казахстана занимает 100-ю строчку. Что касается национальной команды Люксембурга, то она расположилась на 85-м месте. 

Если брать лучшие показатели сборных за всю историю, то Люксембург тоже имеет небольшое преимущество. Если сборная Казахстана осенью 2016-го взбиралась на 83-е место, то сегодняшние соперники в сентябре 2018-го были 82-ми. 

 Рейтинг от 15 февраля 2024 года

Что по составу? У Люксембурга он дороже

Кто-то мог подумать, что сборная Люксембурга - это обычная команда карликового государства, где футбол особо не развивается. Но это сильное заблуждение. Рейтинг ФИФА это уже показывает наглядно, но можно дополнить данные стоимостью игроков.

Состав сборной Казахстана оценивается авторитетным порталом Transfermarkt в 21,5 миллиона евро, а футболисты люксембургской команды суммарно стоят 30,83 миллиона. 

Если в Казахстане есть только два футболиста, чей ценник превышает значение в миллион евро - это Бахтиер Зайнутдинов из турецкого "Бешикташа" (6 миллионов) и Нуралы Алип из санкт-петербургского "Зенита" (3 миллиона) - то у Люксембурга таких игроков шесть.

Это Леандро Баррейро из немецкого "Майнца" (14 миллионов), Кристофер Мартинс Перейра из московского "Спартака" (4,5 миллиона), Антони Морис из бельгийского "Юниона" (2 миллиона), Жерсон Родригеш из словацкого "Слована" (1,7 миллиона), Матиас Олесен из швейцарского "Овердена" (1,2 миллиона) и Ивандро Борхес Санчес из нидерландского НЕКа (1 миллион).

 Разницу делает Баррейро - единственный люксембургский игрок из топ-5 лиг Европы

Лучший бомбардир в истории сборной все еще в строю

Да и уходить ему еще, откровенно говоря, рано. В сборной Казахстана лучшим бомбардиром за всю историю является действующий футболист Зайнутдинов, забивший 14 голов в 35 матчах за команду. Что касается соперников, то у них в этом преуспел 28-летний форвард Родригеш.

В 60 матчах на международном уровне Жерсон забил 20 голов. На его счету есть голы против таких крепких соперников, как Сербия, Португалия, Турция, Исландия, Венгрия и не только. Футболист может сыграть как на фланге атаке, так и в центре нападения. 

В последних шести матчах за национальную команду Родригеш отметился пятью голами и голевой передачей. В прошлом году на него подписался самый популярный человек мира в Instagram Криштиану Роналду.

В составе Люксембурга есть уроженцы семи стран Европы

Из 25 футболистов, вызванных на мартовские матчи команды, 19 являются уроженцами Люксембурга. Остальные появились на свет в других европейских странах, среди которых Бельгия, Франция, Косово, Дания, Португалия и Сербия.

К сравнению, в сборной Казахстана есть лишь один игрок, который родился за пределами страны - это Сергей Малый, который появился на свет в Луганске (Украина). 

В 2023 году был и разгромный успех с Боснией и Герцеговиной, и 0:15 от Португалии

В прошлом году сборная Люксембурга заняла третье место в отборочной группе J квалификации Евро-2024. В десяти матчах команда набрала 17 очков, пропустив вперед только Португалию (30) и Словакию (22). При этом люксембуржцы опередили неуступчивых соперников из Исландии (10) и Боснии и Герцеговины (9).

Удивительно, но сборная Люксембурга дважды обыграла боснийцев - 2:0 в гостях и 4:1 дома. А ведь это та самая сборная Боснии и Герцеговины, которая в 2021-м увезла из Астаны победу над командой Казахстана со счетом 0:2. 

Но провалы тоже случались. Так, Люксембург в двух матчах уступил Португалии с общим счетом 0:15. Дома они уступили со счетом 0:6, а в гостях были разбиты со счетом 0:9. Причем во второй встрече португальцы обошлись без своего лидера и капитана Роналду, который игру пропускал. 

Поражение со счетом 0:9 - это антирекорд сборной Люксембурга. С таким счетом команда проигрывала четыре раза за всю историю: в 1936-м - Германии, в 1960 и 1982-м - Англии, а также в 2023-м Португалии.

Отметим, что данный матч не имеет никакого турнирного значения. Это обычная товарищеская встреча между сборными, которые были близки к реализации мечты - попаданию на свой первый чемпионат Европы.

Фото: Fifa.com, IG/barreiro.martins, IG/flf.lu, Uefa.com©️

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Люксембург Казахстан Чемпионат Европы по футболу ФИФА Зайнутдинов Бахтиер Бешикташ ФК Алип Нуралы Зенит Спартак Москва Роналду Криштиану

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