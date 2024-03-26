Капитан сборной Греции "разоблачил" Казахстан после разгрома

Капитан сборной Греции по футболу Анастасиос Бакасетас поделился настроем на финальный матч плей-офф Лиги наций против команды Грузии, сообщают Vesti.kz.

Напомним, в полуфинале Греция разгромила сборную Казахстана (5:0), а Грузия обыграли Люксембург (2:0). 26 марта в Тбилиси греки и грузины определят обладателя путевки на Евро-2024.

"Игра против Казахстана была очень хорошей. Мы забили быстрый гол, затем так же быстро забили второй мяч, и все стало проще. Я не люблю строить сценарии, я хочу, чтобы [в матче с Грузией] мы были сконцентрированы и полны решимости, как и в предыдущей игре.

Это финал, и здесь не бывает фаворитов. Это игра, в ней может случиться все. Настроение у нас очень хорошее, потому что мы провели тяжелый матч против команды, которая показала себя с хорошей стороны, но мы оправдали ожидания. Думаю, встреча с Казахстаном должна стать для нас ориентиром и на завтрашний матч", - сказал Бакасетас на пресс-конференции.