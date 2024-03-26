Появилось видео нокаута от казахского боксера в бою за медаль турнира в Баку

Пресс-служба Казахстанской федерации бокса (КФБ) опубликовала фрагмент из первого боя Сагындыка Тогамбая на международном турнире "Великий шелковый путь", проходящем в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz.

Напомним, казахстанец, выступающий в весе до 92 килограммов, начал свой путь сразу с четвертьфинала. На этой стадии он встречался с хозяином ринга Фуадом Джафаровым. Бой закончился победой Тогамбая техническим нокаутом во втором раунде.

Таким образом, казахстанец вышел в полуфинал турнира и гарантировал себе как минимум бронзу.

Тогамбай - бронзовый призер чемпионата Азии и Азиатских игр 2022 года. По молодежи он выигрывал серебро чемпионата мира (2018) и трижды становился чемпионом Азии.

Добавим, что сегодня, 26 марта, Тогамбай проведет второй поединок на турнире в Баку. Его соперником будет Рамазан Ханалиев из России.

Также на ринг выйдут еще два представителя сборной Казахстана - Бахтияр Смагулов выступит в 1/4 финала весовой категории 67 килограммов против узбека Шавкатжона Болтаева, а в полуфинале - Бекзат Танатар (86 кг) против Мурата Алахвердиева (Азербайджан).

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Напомним, Казахстан представлен на турнире в Баку в 11 весовых категориях. Ранее свои поединки проиграли Камшыбек Кункабаев (+92 кг), Дамир Абдикадир (51 кг), Тимур Нурсеитов (75 кг) и Серик Темиржанов (63,5 кг).

В тоже врем полуфинал вышли Талгат Сырымбетов (60 кг), Дархан Дуйсебай (71 кг) и Темиртас Жусупов (до 48).