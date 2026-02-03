Разгромом с нокдауном обернулся бой Казахстана на турнире в Испании

Казахстанская боксерша Сымбат Алиаскар не смогла выйти в 1/4 финала на турнире Boxam Elite, который проходит в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 54 килограммов ей противостояла представительница Индии Прити. Поединок завершился победой соперницы казахстанки с таким результатом 28:29, 27:30, 27:30, 28:29, 27:29.

При этом в третьем раунде Алиаскар побывала в нокдауне.

В четвертьфинале Прити встретится с испанской боксершей Марией Гонсалез.

Напомним, турнир проходит с 3 по 8 февраля. Казахстан представлен в мужской и женской сетке. В соревнованиях среди мужчин выступят 18 казахстанцев в десяти весовых категориях. У женщин страну представят 14 спортсменок в девяти весовых категориях.