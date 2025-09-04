Разгромом и нокдауном обернулась первая битва Казахстан - Узбекистан на ЧМ по боксу

Представительница женской сборной Казахстана по боксу Элина Базарова проиграла на старте чемпионата мира-2025 в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.
В первом бою в весовой категории до 54 килограммов казахстанка уступила Нигине Уктамовой из Узбекистана - 0:5. В третьем раунде Базаровой был отсчитан нокдаун.
Этот турнир стал первым чемпионатом мира под эгидой новой организации World Boxing.
Отметим, что в ночь на 5 сентября в мужской сетке от Казахстана выступит Сагындык Тогамбай (до 90 килограммов). Противостоять ему будет хозяин ринга Айзек Око.
За всеми боями казахстанцев и ходом турнира можно следить по этой ссылке.
С первыми соперниками наших боксёров можно ознакомиться здесь.
Чемпионат мира в Ливерпуле продлится с 4 по 14 сентября.
