После разгрома и нокаута стали известны первые соперники казахстанцев на ЧМ-2025 по боксу от IBA

Стали известны первые соперники казахстанских боксеров на чемпионате мира от IBA, который проходит в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Своих соперников узнали Ертуган Зейнуллинов, Абылайхан Жусупов и Сабыржан Аккалыков.

1/16 финала. 63.5 кг. Ертуган Зейнуллинов - Даваадал Алтангэрэл (Монголия);1/16 финала. 71 кг. Абылайхан Жусупов - Арарат Арутюнян (Армения);1/16 финала. 75 кг. Сабыржан Аккалыков - Коусин (Сейшельские острова).

На предварительном этапе Арутюнян разгромно победил Альфино Саезара (Индонезия). На этой же стадии Алтангэрэл раздельным решением судей (4:1) победил Митча Ледермана из Австралии, а Коусин выиграл у Касилилика (Танзания). Поединок был остановлен в первом раунде.

Сегодня, 5 декабря, своих первых соперников узнают Темиртас Жусупов (48 кг), Оразбек Асылкулов (57) и Нурлан Сапарбай (свыше 92 кг).

Жусупов встретится с победителем пары Гаурав Соланки (Индия) - Али Нгвандо (Танзания). Бой пройдет в дневной сессия на ринге А в третьей паре.

Соперник Асылкулова определится в дуэли Джозеф (Фиджи) - Санчес Да Силва (Кабо-Верде). Бой пройдет в рамках вечерней сессии на ринге B в первой паре.

Сапарбай узнает соперника в битве между Амиром Исмаиливандаежем из Ирана и Иманом Раамезанпурделваром. Поединок пройдет в дневной сессии на ринге B в паре номер 12.