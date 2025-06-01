Разгром принес Казахстану четвертое золото на турнире по боксу

Казахстанская боксерша Наталья Богданова победой завершила выступление на международном турнире Thailand Open-2025 в Бангкоке (Таиланд), передают Vesti.kz.

В финальном поединке в весовой категории до 70 килограммов Богданова вышла на ринг против спортсменки из Китая Чжао Чуньюуань. В итоге, казахстанка одержала убедительную победу со счетом 5:0.

Таким образом, Наталья Богданова выиграла "золото", а Чжао Чуньюуань в итоге довольствовалась серебряной медалью. Добавим, что Богданова является чемпионкой Азии 2024 года и бронзовой призеркой чемпионата мира-2025

Ранее на том же турнире золотые медали Казахстану принесли Торехан Сабырхан (70 кг), Диас Молжигитов (80 кг) и Виктория Графеева (60 кг).



