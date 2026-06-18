Разгром определил исход боя Казахстана на Кубке мира по боксу

Казахстанский боксер Санатали Тольтаев завершил выступление на втором этапе Кубка мира в китайском Гуйяне, сообщают Vesti.kz.

Чемпион Казахстана 2025 года Санатали Тольтаев, выступающий в весовой категории до 65 килограммов, провел поединок 1/8 финала. Его соперником был представитель Англии Патрис Мугалзай.

По итогам трех раундов судьи единогласным решением отдали победу британскому боксеру — 5:0. Таким образом, Тольтаев завершил свое выступление на турнире.

Добавим, что сегодня, в женской сетке за полуфинал свой поединок проведет Назым Кызайбай (54 кг). Её соперницей будет Виктория Рогалинска из Польши.

Ранее Алуа Балкибекова вышла в четвертьфинал, победив в весе до 51 килограмма Ирисмару Кардозо из Венесуэлы.