Пятеро против всех, или сколько финалистов у Казахстана, Узбекистана и других стран на чемпионате Азии

Жигер Абенов

Пять боксеров сборной Казахстана вышли в финал чемпионат Азии, но в лидеры неофициального медального зачета вырвались спортсмены из Узбекистана, передает корреспондент Vesti.kz.

В бои за "золото" пробились представители пяти стран - помимо Казахстана и Узбекистана, это сделали боксеры Индии, Монголии и Ирана. Девять стран получили еще бронзовые награды.

Медальный зачет чемпионата Азии-2021

Финалисты:

1. Узбекистан - семь боксеров;

2. Казахстан - пять боксеров;

3-4. Индия и Монголия - по три боксера;

5. Иран - два боксера.

Бронзовые медали;

1. Кыргызстан - четыре боксера;

2-3. Филиппины и Узбекистан - по три боксера;

4-7. Монголия, Индия, Таджикистан, Иран - по два боксера;

8-9. Кувейт и Казахстан - по одному боксеру.

Казахстан, Узбекистан или Индия. Известны первые финалисты чемпионата Азии по боксу

Добавим, что ранее определились финалисты в женской сетке турнира, где Казахстан будет представлен девятью участницами. Эти бои за "золото" пройдут 30 мая, а на следующий день сильнейших определят мужчины.

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