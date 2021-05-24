Прямая трансляция стартовых боев казахстанских боксеров на чемпионате Азии в Дубае

Сегодня, 24 мая, стартует чемпионат Азии по боксу в Дубае, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На ринг от Казахстана выйдут Махмуд Сабырхан, Серик Темиржанов, Закир Сафиуллин и Абильхан Аманкул.

Поединки первого соревновательного дня в прямом эфире покажет Qazsport. Начало - в 20:00 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Ранее прошла жеребьевка, по итогам которой казахстанские боксеры узнали своих первых соперников. Более подробно об этом можно прочитать здесь.

Бои 1/8 финала пройдут 27 мая, а на следующий день состоятся четвертьфиналы. Полуфиналы и финалы запланированы на 30-31 мая.

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