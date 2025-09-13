Прямая трансляция шести полуфиналов на ЧМ по боксу с участием казахстанцев. Qazsport их не покажет

Сегодня, 13 сентября, на чемпионате мира по боксу от World Boxing пройдёт предпоследний соревновательный день. В рамках полуфиналов выступят сразу шесть представителей сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Дневная сессия начнётся в 16:00 по казахстанскому времени, а вечерняя - в 22:00. Бои в прямом эфире покажут на телеканале Qazaqstan.





Дневная сессия (начало в 16:00):

16:00. Женщины, 48 кг, полуфинал. Назым Кызайбай (Казахстан) - Сабина Бобокулова (Узбекистан);

17:30. Мужчины, 50 кг, полуфинал. Санжар Ташкенбай (Казахстан) - Алехандро Кларо Фис (Куба);

18:00. Мужчины, 55 кг, полуфинал. Махмуд Сабырхан (Казахстан) - Чуан Лю (Китай).





Вечерняя сессия (начало в 22:00):

22:15. Женщины, 51 кг. Алуа Балкибекова (Казахстан) - Синью Ци (Китай);

22:45. Мужчины, 75 кг. Торехан Сабырхан (Казахстан) - Одель Камара (Англия);

23:15. Женщины, 70 кг. Наталья Богданова (Казахстан) - Шантель Рид (Англия).



Отметим, что все перечисленные спортсмены уже гарантировали себе как минимум бронзовые награды.

