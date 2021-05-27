Прямая трансляция полуфинальных боев казахстанок на чемпионате Азии по боксу

Сегодня, 27 мая, пройдут полуфинальные бои среди женщин на чемпионате Азии по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

За выход в финал поборются девять представительниц сборной Казахстана: Алуа Балкибекова, Назым Кызайбай, Дина Жоламан, Владислава Кухта, Римма Волосенко, Милана Сафронова, Марина Вольнова, Фариза Шолтай и Ляззат Кунгейбаева.

Отметим, что еще одна казахстанка - Валентина Хальзова - начнет турнир сразу с финала.

Прямая трансляция полуфинала начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

До 48 килограммов: Алуа Балкибекова (Казахстан) - Моника (Индия).

До 51: Назым Кызайбай (Казахстан) - Надека Пушпакумари (Шри-Ланка).

До 54: Дина Жоламан (Казахстан) - Сакши (Индия).

До 57: Владислава Кухта (Казахстан) - Жайсмин (Индия).

До 60: Римма Волосенко (Казахстан) - Симранжит Батх (Индия).

До 64: Милана Сафронова (Казахстан) - Мохинабону Абдуллаева (Узбекистан).

До 75: Марина Вольнова (Казахстан) - Мавлуда Мовлонова (Узбекистан).

До 81: Фариза Шолтай (Казахстан) - Савети (Индия).

+81: Ляззат Кунгейбаева (Казахстан) - Ханан Аль-Зеюди (ОАЭ).

Добавим, что 28-го состоятся полуфинальные поединки у мужчин. Сборную Казахстана в полуфинале будут представлять шесть боксеров, подробнее можно прочитать здесь.

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