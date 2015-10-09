Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 08:41
 

Прямая трансляция первого боя Казахстана на ЧМ-2025 по боксу от IBA

  Комментарии

Поделиться
Прямая трансляция первого боя Казахстана на ЧМ-2025 по боксу от IBA ©Depositphotos.com

Сегодня, 4 декабря, на чемпионате мира по боксу под эгидой IBA состоится первый бой с участием Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня, 4 декабря, на чемпионате мира по боксу под эгидой IBA состоится первый бой с участием Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Первым, кто представит Казахстан на мировом первенстве в Дубае (ОАЭ) будет Нурмагамед Юсупов. Его соперником за выход в 1/8 финала будет боксер из Таджикистана Навруз Джафоев.

Их поединок пройдет в рамках вечерней сессии, которая стартует в 22:00. Юсупов выступит в 11-й паре на ринге A.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 4 по 13 декабре.

Организаторы турнира также раскрыли систему призовых. Победители соревнований получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — 150 тысяч, обладатели бронзы — 75 тысяч, а участники четвертьфинальной стадии заработают по 10 тысяч долларов.

Состав сборной Казахстана уже опубликован — с ним можно ознакомиться по ссылке. Отмечается, что национальная команда уже прибыла на место проведения чемпионата и начала финальную подготовку.

Ранее федерации Узбекистана и России также представили расширенные списки своих команд на грядущий турнир — они включили в заявки ведущих бойцов, представляющих страны на международной арене.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Лейпциг   •   Регулярный чемпионат, мужчины
6 декабря 22:30   •   не начат
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
(Лейпциг)
- : -
Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр
(Франкфурт)
Кто победит в основное время?
РБ Лейпциг
Ничья
Айнтрахт Фр
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!