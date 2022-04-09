Прямая трансляция финалов с участием казахстанцев на турнире по боксу в Таиланде

Сегодня, 9 апреля, казахстанские боксеры проведут финальные бои в рамках международного турнира Thailand Open в Пхукете (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.
За золотые медали поборются пять казахстанцев: Серик Темиржанов (до 57 килограммов), Султан Мусинов (до 63), Асланбек Шымбергенов (до 69), Нурбек Оралбай (до 81) и Айбек Оралбай (до 91).
Серик Темиржанов - Ян Кларк Баутиста (Филиппины)
Султан Мусинов - Сомчай Вонгсуван (Таиланд)
Асланбек Шымбергенов - Бунджонг Синсири (Таиланд)
Нурбек Оралбай - Ашиш Кумар (Индия)
Айбек Оралбай - Джаккапонг Йомхот (Таиланд)
Начало трансляции в 12:00 по времени Нур-Султана.
Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!