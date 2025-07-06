Прямая трансляция финалов с участием казахстанских боксеров на Кубке мира

В воскресенье, 6 июля, боксеры из Казахстана проведут решающие поединки на Кубке мира World Boxing в Астане, сообщают Vesti.kz.

Прямая трансляция дневной сессии стартует в 14:00 по казахстанскому времени, а вечерняя сессия стартует в 19:00.

В прямом эфире трансляция будет доступна на телеканале Qazsport. Расписание боев казахстанских боксеров представлено ниже.

Дневная сессия

1-я пара. Женщины. 48 кг. Назым Кызайбай — Минакши (Индия)

2-я пара. Мужчины. 55 кг. Махмуд Сабырхан — Руй Ямагучи (Япония)

3-я пара. Мужчины. 80 кг. Нурбек Оралбай — Йожерлен Сезар (Франция)

4-я пара. Мужчины. 85 кг. Бекзад Нурдаулетов — Джугну (Индия)

6-я пара. Женщины. 60 кг. Виктория Графеева — Ребека де Лима Сантос (Бразилия)

7-я пара. Женщины. 70 кг. Наталья Богданова — Лекейша Перголити (Австралия)

9-я пара. Мужчины. 50 кг. Санжар Ташкенбай — Джей Брайан Барикуатро (Филиппины).

Вечерняя сессия

3-я пара. Женщины. 51 кг. Алуа Балкибекова — Пихла Кайво-Оя (Финляндия)

6-я пара. Женщины. 75 кг. Надежда Рябец — Суннива Хофстад (Норвегия)

7-я пара. Женщины. 80+ кг. Елдана Талипова — Нупур (Индия)

9-я пара. Мужчины. 75 кг. Сабыржан Аккалыков — Рами Киван (Индия)

10-я пара. Мужчины. 90+ кг. Айбек Оралбай — Никита Путилов (Германия).



https://www.sports.kz/news/pryamaya-translyatsiya-finalnyih-boev-kazahstanskih-bokserov-nakubke-mira