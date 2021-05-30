Прямая трансляция. Девять боксерш из Казахстана попробуют сотворить историю на ЧА

Сегодня, 30 мая, на чемпионате Азии по боксу в Дубае (ОАЭ) состоятся финальные бои среди женщин, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Впервые в истории за "золото" континентального первенства будут биться сразу девять представительниц сборной Казахстана.
Начало поединков - в 20:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире их покажет Qazsport. Трансляцию также можно посмотреть на сайте телеканала по этой ссылке.
Состав финальных пар:
48 кг. Алуа Балкибекова - Гуласал Султоналиева (Узбекистан)
51 кг. Назым Кызайбай - Мэри Ком (Индия)
54 кг. Дина Жоламан - Ситора Шогдарова (Узбекистан)
57 кг. Владислава Кухта - Ситора Турдибекова (Узбекистан)
60 кг. Римма Волосенко - Хусватун Хасана (Индонезия)
64 кг. Милана Сафронова - Лалбуатсаихи (Индия)
69 кг. Валентина Хальзова - Навбахор Хамидова (Узбекистан)
81 кг. Фариза Шолтай - Сохиба Рузметова (Узбекистан)
+81 кг. Ляззат Кунгейбаева - Анупама (Индия)
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