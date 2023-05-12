Прямая трансляция боев пяти казахстанских боксеров за выход в финал чемпионата мира

Сегодня, 12 мая, на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан) пройдут полуфинальные бои, сообщают Vesti.kz. Сборную Казахстана представят пять боксеров.

В 15:00 по времени Астаны начнется дневная сессия. В ней выступят трое казахстанцев. Во второй паре в весовой категории до 48 килограммов Санжар Ташкенбай встретится с россиянином Эдмондом Худояном. Следом на ринг выйдут Махмуд Сабырхан (54 кг) и кубинец Йосвани Вейтиа. В седьмой паре Дулат Бекбауов (67 кг) проведет поединок против представителя Грузии Лаши Гурули.

В 19:00 начнется вечерняя сессия. На ней выступят еще двое боксеров от Казахстана. В седьмой паре Асланбеку Шымбергенову (71 кг) будет противостоять Нишант Дев из Индии, а в десятой паре состоится поединок между Нурбеком Оралбай (80 кг) и Имамом Хатаевым (Россия).

В прямом эфире поединки покажет Qazsport. Трансляция также будет доступна на сайте телеканала.

Прямая трансляция ЧМ по боксу >>>>>

Напомним, что боксеры, проигравшие в 1/2-й станут обладателями бронзовых медалей. Финалы состоятся 13 и 14 мая.

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