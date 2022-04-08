Прямая трансляция боев казахстанских боксеров за выход в финал турнира в Таиланде

Сегодня, 8 апреля, казахстанские боксеры проведут очередные бои в рамках полуфинала международного турнира Thailand Open в Пхукете (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первым финалистом от Казахстана стал Нурбек Оралбай (81), который выйдет на ринг 9 апреля.
Добавим, что в двух весовых категориях казахстанцы разыграют путевки в финал между собой.
Дневная сессия (начало в 12:00 по Нур-Султану)
До 57 килограммов: Серик Темиржанов - Руджакран Джунтронг (Таиланд)
До 75: Аятулла Такижанов - Сумит (Индия)
До 91: Сагындык Тогамбай - Айбек Оралбай
Вечерняя сессия (15:00)
До 63: Санатали Тольтаев - Султан Мусинов
До 69: Асланбек Шымбергенов - Атичай Фомсап (Таиланд)
Кто и когда от Казахстана подерется за выход в финал турнира по боксу в Таиланде
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