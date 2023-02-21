Прямая трансляция боев казахстанских боксеров на малом чемпионате мира

Сегодня, 21 февраля, на Кубке Странджа, который также называют малым чемпионатом мира, выступят пять казахстанских боксеров, сообщает корреспондент Vesti.kz. Международный турнир проходит в Софии (Болгария).

В 17:00 по времени Астаны начнется дневная сессия. В ней выступят два представителя сборной. В весе до 57 килограммов Оразбек Асылкулов встретится с Джудом Галлахером из Ирландии. А в категории до 63,5 килограмма Ертуган Зейнуллинов выйдет на ринг против испанца Конде Ойера Ибаррече.

В 22:00 по времени Астаны стартует вечерняя сессия. В ней выступят три казахстанских боксера. В весе до 54 килограммов Бекзат Алдамжаров проведет бой с французом Биллалем Беннама. В категории до 67 килограммов Темирхан Тезек встретится с Пламеном Янковым из Болгарии. А в 86 килограммах Бекзат Танатаров будет биться с индийцем Картиком.

Напомним, накануне Ерасыл Танкай в весе до 60 килограммов "вырубил" титулованного итальянца.

Полностью с составом сборной, в которую также вошли Бекзад Нурдаулетов (80 килограммов) и Камшыбек Кункабаев (+92), можно ознакомиться здесь.