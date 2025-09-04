Прямая трансляция боев Казахстана в первый день ЧМ-2025 по боксу

Сегодня, 4 сентября, в Ливерпуле (Англия) стартует чемпионат мира по боксу, сообщают Vesti.kz. Этот турнир станет первым под эгидой новой организации World Boxing.

Казахстан в первый день соревнований будет представлен двумя боксерами: в женской сетке в весе до 54 килограммов Элина Базарова встретится с Нигиной Уктамовой из Узбекистана. В мужской сетке Сагындык Тогамбай, выступающий в весе до 90 килограммов сойдется с английским боксером Айзеком Око.

Прямая трансляция соревнований будет доступна на телеканалах Qazsport и Sport Plus.

Оба представителя Казахстана выступят в рамках вечерней сессии, которая стартует в 22:00 по казахстанскому времени.

Женщины, 54 кг. Элина Базарова - Нигина Уктамова (Узбекистан) - ринг A, пара номер 2;Мужчины, 90 кг. Сагындык Тогамбай - Айзек Око (Англия) - ринг B, пара номер 13. Где и когда смотреть бои Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

Напомним, на ЧМ-2025 выступит 20 боксеров из Казахстана - по десять в мужской и женской сетке. Накануне казахстанцы узнали первых соперников на соревнованиях. Итоги жеребьевки доступны по этой ссылке.



