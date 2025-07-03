Прямая трансляция боев братьев Оралбай и других казахстанцев за медаль Кубка мира по боксу

Сегодня, 3 июля, на Кубке мира по боксу в Астане состоится очередной соревновательный день, в рамках которого на ринг выйдут представители Казахстана, сообщают Vesti.kz.
От Казахстана на ринг выйдут семь боксеров - три в рамках дневной сессии и четыре - в вечерней. Дневная сессия начнется в 14:00 по казахстанскому времени, а вечерняя - в 19:00. В прямом эфире поединки покажет телеканал Qazsport.Прямая трансляция боев Кубка мира по боксу в Астане
Отметим, что все поединки пройдут в рамках 1/4 финала. В случае выхода в полуфинал, казастанцы гарантируют себе как минимум бронзу турнира.
Напомним, что этап Кубка мира в Астане продлится до 6 июля.