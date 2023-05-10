Прямая трансляция битвы Кункабаев - Джалолов и еще шести боев казахстанцев на ЧМ-2023

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Вчера 07:41
©Дирекция развития спорта/Olympic.kz

Сегодня, 10 мая, от сборной Казахстана выступят семь боксеров в 1/4 финала чемпионата мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

В дневной сессии, которая начнется в 15:00 по времени Астаны, Серик Темиржанов (до 57 килограммов) проведет бой с кубинцем Сайделем Ортой (3-я пара, ринг А), Асланбек Шымбергенов (до 71) встретится с французом Маканом Траоре (8-я пара, ринг А), Нурбек Оралбай (до 80) будет боксировать с иорданцем Хуссейном Эйшаишем Ишайшем (10-я пара, ринг Б).

В вечерней сессии, которая возьмет старт в 19:00, Санжар Ташкенбай (до 48) сразится с японцем Кадзумой Аратаке (1-я пара, ринг Б), Махмуд Сабырхан (до 54) попытается пройти ганца Мохаммеда Амаду (3-я пара, ринг А), Дулату Бекбауову (до 67) будет противостоять мексиканец Мигель Анхель Мартинес (8-я пара, ринг А), а Камшыбек Кункабаев (свыше 92) будет биться с узбекистанцем Баходиром Джалоловым (14-я пара, ринг Б).

Бои в прямом эфире покажет Qazaqstan. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала. Также их можно посмотреть на сайте Qazsport.

Напомним, из борьбы за медали выбыли шесть казахстанских боксеров: Сакен Бибосынов (до 51), Талгат Сырымбетов (до 60), Санатали Тольтаев (до 63,5), Нурканат Райыс (до 75), Сагындык Тогамбай (до 86) и Айбек Оралбай (до 92).

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Метки:
Кункабаев Камшыбек ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу Темиржанов Серик Шымбергенов Асланбек Оралбай Нурбек Сабырхан Махмуд

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