Противостояние Казахстана и Узбекистана определило финалиста ЧМ-2024

Казахстанский боксер Диас Берикбай провел полуфинальный поединок на молодежном чемпионате мира-2024 в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

В полуфинале в весовой категории до 48 килограммов Берикбай встретился с узбекистанцем Сайфиддином Сабировым и проиграл ему единогласным решением судей со счетом 0:5.

Таким образом, Сабиров стал финалистом чемпионата мира, а Берикбай закончил выступление на турнире с "бронзой".

На данный момент у сборной Казахстана лишь один финалист МЧМ-2024 - Аружан Зейноллаева (81 кг): из пяти выступивших боксеров четыре потерпели поражение.

Напомним, всего Казахстан в полуфинале МЧМ-2024 представляют семнадцать боксеров - восемь мужчин и девять женщин.



