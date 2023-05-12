Промоутер из США отреагировал на исход боя Кункабаев-Джалолов на ЧМ-2023 по боксу

Известныйпромоутер из США Лу ДиБелла (DiBella Entertainment) прокомментировал поединок между узбеком Баходиром Джалоловым и казахстанцем Камшыбеком Кункабаевым на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

Соперники встретились в 1/4 финала весовой категории свыше 92 килограмма. Бой закончился победой Джалолова единогласным решением судей.

"Поздравляю "Большого узбека" Баходира Джалолова с победой над Камшыбеком Кункабаевым в четвертьфинале чемпионата мира IBA в Ташкенте, Узбекистан", - написал ДиБелла в Twitter.

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Отметим, что DiBella Entertainment ведет дела Джалолова на профи-ринге, где он идет с рекордом 12-0 (12 КО).

Кункабаев также имеет опыт в профи - казахстанец выиграл все пять боев (4 КО).