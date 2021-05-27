Казахстанская боксерша Марина Вольнова не смогла отобраться в финал чемпионата Азии по боксу в Дубае, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 75 килограммов она раздельным решением судей уступила Мавлуде Мовлоновой из Узбекистана - 2:3.

Как итог, Вольнова остается довольствоваться только бронзовой наградой.

Напомним, что казахстанка становилась третьей на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Также она брала "серебро" на чемпионатах мира (Бриджтаун) и Азии (Астана) в 2010-м.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!