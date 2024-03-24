Призера ЧМ из Казахстана оставили без медали в боксе

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 17:48
©instagram.com/serik_temirzhan

Сегодня, 24 марта, на международном турнире "Великий шелковый путь" в Баку (Азербайджан) выступил казахстанский боксер Серик Темиржанов, передают Vesti.kz.

В 1/8 финала весовой категории до 63,5 килограмма он встречался против местного боксера Руслана Рустамова и проиграл хозяину ринга. При этом Рустамову в третьем раунде отсчитали нокдаун. Несмотря на это, азербайджанец вышел в четвертьфинал турнира.

Темиржанов - серебряный призер чемпионатов мира (2021) и Азии (2022).

Для Казахстана это вторая потеря. Ранее в первом бою проиграл Дамир Абдикадир (до 51). А вот Темиртас Жусупов (до 48) стартовал с победы, подробности - тут.

Сегодня на ринг от Казахстана поднимутся еще Тимур Нурсеитов (до 75), Сагындык Тогамбай (до 92) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92).

С соперниками казахстанцев можно ознакомиться здесь.

Метки:
Темиржанов Серик Сборная Казахстана по боксу
Новости
Сегодня , 18:58
Любительский бокс
Казахстан проиграл битву Узбекистану на международном турнире по боксу
Сегодня , 17:48
Любительский бокс
Призера ЧМ из Казахстана оставили без медали в боксе
Сегодня , 16:40
Любительский бокс
Казахстан понес первую потерю на турнире по боксу в Баку
Сегодня , 15:35
Любительский бокс
Казахстан стартовал с победы на турнире по боксу в Баку
Сегодня , 14:44
Любительский бокс
Казахстану отдали награду лучшему боксеру международного турнира
Сегодня , 11:46
Любительский бокс
Дуэли с Узбекистаном. Известны первые соперники казахстанцев на турнире по боксу в Баку
Сегодня , 08:04
Любительский бокс
Казахстанцы закошмарили соперников и устроили фурор на международном турнире по боксу
22 марта, 20:58
Любительский бокс
Казахстан завоевал медали на турнире по боксу в Литве
20 марта, 07:31
Любительский бокс
Головкина призвали разобраться с боксом в Казахстане после скандального заявления Лукас
19 марта, 11:01
Любительский бокс
В сборной Казахстана отреагировали на скандальное разоблачение Ангелины Лукас
© 2008 - 2024 ТОО «EML»