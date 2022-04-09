Призер ЧМ из Казахстана стал победителем турнира по боксу в Таиланде

Казахстанский боксер Серик Темиржанов стал победителем международного турнира в Таиланде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финальном бою в весовой категории до 57 килограммов он встречался с филиппинцем Яном Кларком Баутистой. После первого раунда все судьи отдали преимущество казахстанцу. По итогам второго раунда результат был такой же. Исход заключительной трехминутки также остался за Темиржановым.

Напомним, сегодня в Таиланде пройдут еще четыре финала с участием казахстанцев.

Напомним, Темиржанов стал серебряным призером ЧМ-2021 в Белграде.

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