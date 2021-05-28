Призер ЧМ-2019 из Казахстана проиграл лидеру мирового рейтинга на чемпионате Азии

Жигер Абенов

Казахстанский бронзовый призер ЧМ-2019 Сакен Бибосынов, выступающий в категории до 52 килограммов, проиграл полуфинальный бой чемпионата Азии по боксу в ОАЭ, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец уступил единогласным решением судей лидеру мирового рейтинга и первому сеянному на ЧА-2021 - Амиту из Индии.

Соперник по финалу определится в другой паре: Асет Усеналиев (Кыргызстан, 4) - Шахобидин Зоиров (Узбекистан, 2).

Первым финалистом в нашей мужской сборной стал 18-летний Даниял Сабит (до 49 килограммов). На ринг выйдут еще четыре казахстанских боксера, а прямую трансляцию события можно найти здесь.

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Добавим, что ранее определились финалисты в женской сетке турнира - за "золото" будут боксировать девять казахстанских спортсменок. Поединки пройдут 30 мая, а на следующий день состоятся финалы среди мужчин.

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