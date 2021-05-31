Призер ЧМ-2017 Аманкул отправил узбека в нокдаун, но проиграл бой за титул чемпиона Азии по боксу

Казахстанец Абильхан Аманкул потерпел поражение в финале чемпионата Азии по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В решающем бою в весовой категории до 75 килограммов ему противостоял Саиджамшит Жафаров из Узбекистана. Во втором раунде рефери отсчитал сопернику казахстанца нокдаун. Но в итоге победу отдали узбеку раздельным решением судей со счетом 4:1. Аманкул стал обладателем "серебра".

Напомним, что на ЧА-2017 казахстанец становился обладателем "бронзы". Он также является серебряным призером чемпионата мира (2017), серебряным призером Азиатских игр (2018) и будет представлять Казахстана на ОИ-2020 в Токио.

Напомним, что накануне восемь золотых медалей завоевала женская команда.

Сегодня свои финальные бои за титул чемпиона Азии на турнире проведут еще два казахстанских боксера - серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит (до 91 килограмма) и капитан сборной Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).

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