Призер ЧА из Казахстана отправил в нокдаун соперника и вышел в полуфинал турнира в Таиланде

Казахстанский боксер Санатали Тольтаев вышел в полуфинал боксерского турнира Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец, выступающий в весовой категории до 63 килограммов, в четвертьфинале встречался с Чу-Эн Лаем из Китайского Тайбэя.

Тольтаев одержал победу раздельным решением судей. В ходе боя соперник казахстанца побывал в нокдауне.

Напомним, что Санатали становился бронзовым призером чемпионата Азии.

В полуфинале Тольтаев сразится с другим казахстанцем Султаном Мусиновым, нокаутировавшим Ву Тан Дата из Вьетнама.

Напомним, ранее в полуфинал прошли Айбек Оралбай (до 91 килограмма), Сагындык Тогамбай (до 91 килограмма), Аятулла Такижанов (до 75 килограммов) и Нурбек Оралбай (до 81 килограмма).

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