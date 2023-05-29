Президент КФБ обратился к казахстанским боксерам после успеха на ЧМ-2023 в Ташкенте

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Вчера 22:59 Комментарии 1
©kfb.kz

Президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев обратился к сборной Казахстана после успешного выступления на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сборная Казахстана возглавила рейтинг Международной ассоциации бокса (IBA) после соревнований в Ташкенте.

Так, первое место занимает Казахстан - 81 000 баллов. На втором месте идет Узбекистан (60 800), а замыкает тройку лучших Россия (58 050).

"Ассаламуалейкум всем любителям бокса! На сайте IBА опубликовали обновленный рейтинг лучших стран в этом виде спорта и Казахстан, по прежнему в нем безоговорочный лидер! В связи с этим, я поздравляю всю страну с выдающимся достижением!!!

Это наша общая победа - спортсменов, тренеров, врачей, государства, федерации и конечно же наших болельщиков!

Самое главное - в нужный момент мы не подвели свою страну, свой народ. Наша общая задача в дальнейшем продолжать традицию побеждать и высоко нести Флаг Казахстана на самых крупных международных турнирах!

Еще раз всем огромная благодарность от моего имени и от имени Казахстанской федерации бокса", - приводит слова Ракишева официальный сайт Казахстанской федерации бокса.

Напомним, что медальный зачет ЧМ-2023 по боксу выиграл Узбекистан - хозяева ринга завоевали пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали. Второе место занял Казахстан (4-1-0), а третье - Россия (2-0-4).

Для Казахстана это лучший результат со времен домашнего ЧМ-2013, который проходил в Алматы: тогда казахстанские боксеры завоевали четыре золота, два серебра и две бронзы.

Фото: КФБ©

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу
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