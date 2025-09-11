Превосходство Казахстана и потери Узбекистана: сколько боксеров вышли в 1/2 финала ЧМ-2025

Сборная Казахстана по боксу продолжает выступление на чемпионате мира-2025 в Ливерпуле, который впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Впереди поединки за выход в финал турнира. Подробнее о 1/2 финала турнира - в материале Vesti.kz.

Напомним, выход в полуфинал гарантирует минимум бронзовую награду. От Казахстана до этой стадии турнира дошли восемь боксеров - пять девушек и трое мужчин, но к ним могут прибавиться ещё двое.

Доминирование Казахстана и потери Узбекистана

При этом по числу полуфиналисток Казахстан лидирует. Ближайший преследователь - Узбекистан делегировал четверых девушек.

Боксёры в 1/2 финала ЧМ-2025 - женщины:

5 - Казахстан,4 - Узбекистан,3 - Китай, Индия, Турция, Австралия,2 - Польша, Ирландия, Тайпей, Англия,1- Бразилия, Колумбия, Венесуэла, Италия, США, Южная Корея, Канада.

Что касается мужской сетки ЧМ-2025, то здесь лидерство сохранил Узбекистан, несмотря на четыре потери.

Боксёры в 1/2 финала ЧМ-2025 - мужчины:

6 - Узбекистан,3 - Бразилия, Китай, Казахстан,2 - Япония, Болгария, Англия, Азербайджан, Куба, Ирландия, Испания,1 - Грузия, Хорватия, Венгрия, Франция, Иордания.Расписание боев Казахстана в 1/2 финала ЧМ-2025

12 сентября

60 кг. Виктория Графеева — Ребека Де Лима Сантос (Бразилия);65 кг. Аида Абикеева — Грэйнн Мэри Уолш (Ирландия);+80 кг. Елдана Талипова — Агата Качмарска (Польша);+90 кг. Айбек Оралбай — Хулио Сезар Ла Крус (Куба).

13 сентября

55 кг. Сабырхан Махмуд — Лю Чуан (Китай);51 кг. Алуа Балкибекова — Ци Синью (Китай);70 кг. Торехан Сабырхан — Одел Камара (Англия);70 кг. Наталья Богданова — Шантель Рид (Англия).

Ещё двоим боксёрам Казахстана предстоит выступить в четвертьфиналах: 12 сентября свои бои проведут Назым Кызайбай (48 кг) и Санжар Ташкенбай (50 кг).