Поражением Джалолова завершилась битва Казахстан - Узбекистан за медаль турнира по боксу

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Сегодня 20:02
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Казахстанский боксер Бекзат Танатар провел свой первый поединок на турнире "Великий шелковый путь", который проходит в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале в весовой категории до 86 килограммов Танатар встречался с узбекистанцем Самандаром Джалоловым и одержал победу раздельным решением судей. Причем в третьем раунде судья снял с Джалолова два балла, с Танатара - один.

Таким образом, казахстанец вышел в полуфинал турнира и гарантировал себе как минимум бронзу.

Ранее от Казахстана в полуфинал вышли еще четыре боксера: Талгат Сырымбетов (60 кг), Дархан Дуйсебай (71 кг), Сагындык Тогамбай (92 кг) и Темиртас Жусупов (до 48).

Напомним, Казахстан представлен на турнире в 11 весовых категориях. Ранее свои поединки проиграли Камшыбек Кункабаев (+92 кг), Дамир Абдикадир (51 кг), Тимур Нурсеитов (75 кг) и Серик Темиржанов (63,5 кг).

 

Метки:
Сборная Казахстана по боксу Узбекистан Бокс

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