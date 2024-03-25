Поражением Джалолова завершилась битва Казахстан - Узбекистан за медаль турнира по боксу

Казахстанский боксер Бекзат Танатар провел свой первый поединок на турнире "Великий шелковый путь", который проходит в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале в весовой категории до 86 килограммов Танатар встречался с узбекистанцем Самандаром Джалоловым и одержал победу раздельным решением судей. Причем в третьем раунде судья снял с Джалолова два балла, с Танатара - один.

Таким образом, казахстанец вышел в полуфинал турнира и гарантировал себе как минимум бронзу.

Ранее от Казахстана в полуфинал вышли еще четыре боксера: Талгат Сырымбетов (60 кг), Дархан Дуйсебай (71 кг), Сагындык Тогамбай (92 кг) и Темиртас Жусупов (до 48).

Напомним, Казахстан представлен на турнире в 11 весовых категориях. Ранее свои поединки проиграли Камшыбек Кункабаев (+92 кг), Дамир Абдикадир (51 кг), Тимур Нурсеитов (75 кг) и Серик Темиржанов (63,5 кг).