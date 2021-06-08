"Поняла, что надо "вырывать". Кызайбай - о победе над легендой любительского бокса в финале ЧА

Золотая медаль чемпионата Азии по боксу для Назым Кызайбай стала особенно значимой. Несколько последних стартов завершились для казахстанки неудачно. Дополнительную ценность награде придало то, что в борьбе за нее была побеждена шестикратная чемпионка мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале ЧА в весовой категории до 51 килограмма она оказалась сильнее Мэри Ком из Индии, за плечами которой шесть побед на мировом первенстве, а также "бронза" Олимпийских игр.

"Мы очень хорошо подготовились к чемпионату Азии. И рада, что многим, почти всей команде, удалось выиграть.

Что касается финала, там мне противостояла именитая спортсменка, титулованная, можно сказать, что легенда любительского бокса.

Мы с ней уже встречались на ринге. Это случилось в 2016 году. И могу сказать, что тогда я тоже не так уж плохо боксировала. В этот раз настроилась, была суперподготовка, и за счет этого мне удалось победить.

Отработала все три раунда. Такую установку дал мне тренер. Сказал, чтобы я в каждой трехминутке вытаскивала победу. Иначе было бы сложно. Все-таки Мэри Ком с богатым опытом.

Я выиграла первый раунд, ощутила дополнительную уверенность. Поняла, что надо "вырывать". Но только оставаться хладнокровной, стараться грамотно обыграть.

В последние годы у меня не было значимых успехов. И это при том, что готовилась хорошо. Такое бывает, это ведь спорт. Главное, не сдаваться, тренироваться дальше, готовиться. И вот, медаль пришла. Очень значимая.

Впереди чемпионат мира, первенство страны. Нет такого, чтобы мы отдыхали. Важно всегда быть в форме - одни соревнования заканчиваются, начинаются следующие. Самый важный турнир, конечно, чемпионат мира", - озвучила в интервью корреспонденту Vesti.kz Кызайбай.

Добавим, что женская команда Казахстана на ЧА-2021 отметилась десятью медалями: восемь золотых, одна серебряная и одна бронзовая.

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