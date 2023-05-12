Полное видео боя Казахского Ломаченко за выход в финал ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан вышел в финал чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 54 килограммов он встречался с кубинцем Йосвани Вейтиа. Бой продлился все три раунда. Казахстанец одержал победу единогласным решением судей.

Напомним, Сабырхан является чемпионом Азии (2023), а также серебряным призером чемпионата мира (2021) и чемпионата Азии (2022). Его называют Казахским Ломаченко из-за схожего с известным украинским чемпионом Василием Ломаченко стиля боя.

В финале Сабырхан встретится с боксером из Узбекистана Ойбеком Джураевым. Финальный поединок намечен на 14 мая.

Сабырхан на ЧМ-2023 стал вторым финалистом от сборной Казахстана. Ранее свой поединок в полуфинале выиграл Санжар Ташкенбай (48 кг).