Полное видео боя капитана сборной Казахстана за выход в финал ЧМ-2023 по боксу

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Вчера 22:40
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Капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов вышел в финал чемпионата мира по боксу в Ташкенте (Узбекистане), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником в весе до 71 килограмма был Нишант Дев из Индии. По итогам непростого поединка Шымбергенов одержал победу по очкам и вышел в финал соревнований.

Напомним, что Шымбергенов является серебряным призером Азиатских игр-2018 и чемпионом Азии-2022.

В финале капитан сборной Казахстана будет противостоять Саиджамшиду Джафарову из Казахстана. Бой намечен на 13 мая.

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Метки:
Шымбергенов Асланбек ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу

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