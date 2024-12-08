Победу с нокдауном зафиксировали в бою чемпиона мира из Казахстана на ЧА по боксу

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай провел полуфинальный бой на чемпионате Азии-2024 в Чиангмае (Таиланд), передает Vesti.kz.

В полуфинале в весовой категории до 48 килограммов Ташкенбай сразился с японцем Кадзумой Аратаке и одержал победу единогласным решением судей, при этом в первом раунде он отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Ташкенбай вышел в финал континентального первенства и поборется там за золотую медаль, а Аратаке стал бронзовым призером соревнований.

Напомним, что Ташкенбай является действующим чемпионом мира и чемпионом Азии.

При этом, два года назад на чемпионате Азии в Аммане (Иордания) он дрался с Аратаке, но уже в финале, и победил его единогласным решением.